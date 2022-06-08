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86-летнему Блаттеру стало плохо во время дачи показаний в суде по делу о мошенничестве

86-летнему Блаттеру стало плохо во время дачи показаний в суде по делу о мошенничестве
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Бывшему президенту ФИФА Йозефу Блаттеру стало плохо во время дачи показаний в суде города Беллинцона по делу о мошенничестве, сообщает L'Equipe.

86-летний экс-глава ФИФА пожаловался на проблемы с дыханием. Суд позволил Блаттеру дать показания завтра, 9 июня, по состоянию здоровья.

Напомним, Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини обвиняются в мошенничестве. Суд намерен рассмотреть эпизод с платежом в размере 2 млн швейцарских франков, организованным Блаттером для выплаты Платини в 2011 году. Генеральная прокуратура считает, что платёж был произведён без законных оснований и нанёс ущерб активам ФИФА. Блаттер и Платини утверждали, что платёж был согласован устно в качестве оплаты работы Платини в роли консультанта с 1998 по 2002 год.

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