«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём клуба Михаилом Кержаковым. Об этом сообщает официальный сайт действующих чемпионов России.
Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года. Михаил Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В 2004 году вратарь присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».
В основном составе сине-бело-голубых Михаил Кержаков провёл 88 матчей. Вместе с «Зенитом» вратарь стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.
Футбольный клуб «Зенит» поздравил вратаря с обновлённым соглашением и пожелал новых славных побед в составе сине-бело-голубых.
- 15 июня 2022
-
16:18
-
16:18
-
16:00
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:32
-
15:27
-
15:22
-
15:22
-
15:05
-
15:00
-
14:49
-
14:49
-
14:46
-
14:39
-
14:37
-
14:29
-
14:14
-
14:09
-
14:06
-
14:01
-
13:44
-
13:44
-
13:37
-
13:29
-
13:26
-
13:22
-
13:10
-
13:07
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:57
-
12:56