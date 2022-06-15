«Зенит» продлил контракт с Михаилом Кержаковым

Санкт-петербургский «Зенит» продлил контракт с вратарём клуба Михаилом Кержаковым. Об этом сообщает официальный сайт действующих чемпионов России.

Контракт с голкипером рассчитан до 2023 года. Михаил Кержаков является воспитанником сине-бело-голубых. В 2004 году вратарь присоединился к дублю «Зенита» и неоднократно привлекался к работе с основой. На протяжении карьеры Кержаков выступал за «Спортакадемклуб», «Волгу», «Волгарь-Газпром», «Аланию», «Анжи» и «Оренбург».

В основном составе сине-бело-голубых Михаил Кержаков провёл 88 матчей. Вместе с «Зенитом» вратарь стал пятикратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и четырежды — Суперкубок страны.

Футбольный клуб «Зенит» поздравил вратаря с обновлённым соглашением и пожелал новых славных побед в составе сине-бело-голубых.