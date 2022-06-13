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Семак ответил на вопрос о будущем М. Кержакова в «Зените». Контракт вратаря истекает летом

Семак ответил на вопрос о будущем М. Кержакова в «Зените». Контракт вратаря истекает летом
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о будущем голкипера Михаила Кержакова в составе сине-бело-голубых. Действующее соглашение вратаря с петербургским клубом истекает этим летом.

«Будущее Кержакова? По Мише — у него до конца месяца, насколько я понимаю, контракт. И дальше уже Александр Иванович Медведев после возвращения будет разговаривать с Мишей по продлению сотрудничества. И мы поговорим. Думаю, в самое ближайшее будущее будет понимание по Мише», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Ранее источники «Чемпионата» сообщали, что из-за ситуации с Кержаковым и Крицюком «Зенит» решил приобрести нового вратаря. Клуб рассматривает трёх кандидатов: Илью Лантратова из «Химок», Дениса Адамова из «Сочи» и Ивана Ломаева из «Крыльев Советов». Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что в ближайшее время «Зенит» намерен провести переговоры по Лантратову.

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