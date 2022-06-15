«Спасибо вам за шанс». Ушаков – братьям Березуцким
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Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков отреагировал на уход наставника клуба Алексея Березуцкого и его тренерского штаба.
«Спасибо вам за шанс», — написал Ушаков в своей социальной сети.
Сегодня, 15 июня, московский ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды и назначении Владимира Федотова.
Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».
Березуцкий занимал пост главного тренера московского ЦСКА с 2021 года.
Новость по темеВладимир Федотов стал главным тренером ЦСКА
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