«Спасибо вам за шанс». Ушаков – братьям Березуцким

Полузащитник ЦСКА Егор Ушаков отреагировал на уход наставника клуба Алексея Березуцкого и его тренерского штаба.



«Спасибо вам за шанс», — написал Ушаков в своей социальной сети.



Сегодня, 15 июня, московский ЦСКА объявил об уходе Алексея Березуцкого с поста главного тренера команды и назначении Владимира Федотова.



Напомним, Федотов возглавлял «Сочи» с 2020 года. Под руководством специалиста сочинский клуб занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Ранее Федотов работал в «Урале», новокузнецком «Металлурге-Кузбасс», «Синаре», «Оренбурге» и московском «Арарате».



Березуцкий занимал пост главного тренера московского ЦСКА с 2021 года.

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