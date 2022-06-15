Игонин — о словах Денисова: в смысле «Зенит» проваливает сезон? Клуб растёт и меняется

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о переходе экс-полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский клуб.

«Игорь высокого уровня футболист и надеюсь, что он более развернуто объяснил свои слова. В смысле «Зенит» проваливает сезон? Я вижу, кто клуб растёт, меняется, стремится к европейским стандартам и это не только мои мысли, а очевидный факт. В чём «Зенит» проваливается?

В том, что европейский уровень футбола развивается быстрее, чем наш? Это и так понятно, но давайте говорить про сам «Зенит» и на фоне РПЛ всё у него очень неплохо», — сказал Игонин беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

В сезоне-2021/2022 в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью голевыми пасами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы.