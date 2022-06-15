Бакаев – не иуда. В «Зените» его обязательно полюбят

Бакаев – очень милый и искренний парень. До сих пор в голове картинка его интервью после финала Кубка России. Он не вышел на поле, хотя был готов и очень этого хотел. Паоло Ваноли в принципе не особо верил в талант игрока. Так что матч он смотрел со скамейки, а после отвечал на вопросы о заканчивающемся контракте. Основной посыл – сделайте предложение даже сейчас, я хочу остаться, я люблю «Спартак». Глаза Зелимхана точно не врали. В тот момент он ловил исключительно красно-белый вайб. Был на одной волне с успехом. Хотел его разделить и стать его частью. Он очень любил «Спартак», но клубу оказался не нужен.

Есть много версий, почему так произошло. Базовая – это решение, которое лоббировала Зарема Салихова. По её мнению, это не тот футболист, за которого стоит бороться. Давать мощный контракт и верить в продолжение прогресса. Права она или нет – покажет только время. Но интересно, что Ваноли был с ней, вероятно, солидарен. Каттани открыто тоже не возражал. Впрочем даже при Витории Зелимхан играл не всегда – хоть и по цифрам оставался одним из лучших игроков команды.

По словам полузащитника, у него было достаточно вариантов, в том числе в европейских клубах. Но я даже знаю, что он скажет в первом интервью в качестве игрока «Зенита» – он пришёл сюда выигрывать титулы. И этот прагматичный ответ будет правдой. Нормальная мотивация, когда переходишь из команды с 10-го места.

Сам «Зенит» особо ничего не теряет. Семак давно шлёт сигналы, что международный рынок – это хорошо, но и за российским следить надо плотно. Неспроста зимой клуб взял Сергеева и Адамова. Топовые россияне по-прежнему стоят очень дорого, а бесплатные всегда пригодятся. Бакаев понимает, что он идёт не в основу. Слишком большая конкуренция в лице Малкома и Клаудиньо. Но согласитесь, он и уходит не из стартового состава. И непонятно, изменилась бы ситуация при новом главном тренере или нет.

Бакаев в матче с «Зенитом» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Знаю, что часть болельщиков в Петербурге сильно против. Они только-только насладились уходом спартаковца Дзюбы, так теперь придётся мириться с ещё одним воспитанником главного конкурента. Но одно важное отличие – Дзюба переходил в «Зенит» уже с кучей скандалов. За Бакаевым нет такого шлейфа – это трудолюбивый и скромный парень, который хочет развиваться и расти. А где это делать внутри России, если не в «Зените»? Где он сможет выйти на новый уровень по сравнению со «Спартаком»? Вероятно, вариантов именно внутри страны больше и правда не было.

Так что подумайте, прежде чем называть его иудой. Бакаев никого не предавал. И точно не он виноват, что оказался не нужен родному клубу. Не сомневаюсь — если у него пойдёт в Петербурге, то там его обязательно полюбят.