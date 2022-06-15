Фотограф «Чемпионата» вышел в финал международного конкурса имени Стенина
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Работа фотографа «Чемпионата» Эдгара Брещанова попала в финал международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в разделе одиночных спортивных фото.
В финал конкурса прошла фотография Брещанова, которую он назвал «Человек, который изменил всё». На ней запечатлён нападающий английского «Лестер Сити» Патсон Дака, оформивший покер в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022 с московским «Спартаком».
Четыре мяча замбийца перевернули ход игры в Москве, поскольку до этого красно-белые вели со счётом 2:0. Итоговый счёт матча – 4:3 в пользу английской команды.
После своего четвёртого мяча Дака исполнил акробатический трюк — сальто. Именно этот момент и запечатлён на фотографии.
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