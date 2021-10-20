Замбийский футболист английского «Лестера» Патсон Дака оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы в матче со «Спартаком».
Предыдущий рекорд принадлежал румынскому нападающему «Стяуи» Клаудиу Кешерю. Он забил 3 мяча за 10 минут в матче Лиги Европы между румынской «Стяуей» и датским «Ольборгом» 18 сентября 2014 года.
Встречу между «Спартаком» и «Лестером» обслуживает греческая бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом. Ассистенты — Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. В роли резервного рефери выступает Аристотелис Диамантопулос.
«Спартак» в 2 матчах набрал 3 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Лестер» (1) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе С являются «Легия» (6) и «Наполи» (1).
- 20 октября 2021
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