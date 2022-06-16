Игрок «Реала» Милитао: я и Алаба составляем лучшую пару защитников в мире

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао поделился мнением об одноклубнике и его напарнике по обороне Давиде Алабе.

«Когда он пришел, нам удалось очень быстро сыграться. Как будто мы до этого выступали за один клуб вместе долгое время. Это понравилось всем игрокам «Реала». У он всегда мотивирован и во время матчей от него исходит очень хорошая энергия. После того, что мы выиграли, можно сказать, что мы составляем лучшую пару защитников в мире.

Наша семья дружит с его. У нас прекрасные отношения, как будто мы давно знакомы. Правда моя девушка, когда говорит о Давиде, называет его не Алаба, а Абала», — приводит слова Милитао Marca.

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

Милитао выступает за «Реал» с лета 2019 года. В составе клуба Эдер стал победителем Лиги чемпионов и по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании.