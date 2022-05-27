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Финал Лиги чемпионов — 2022, «Ливерпуль» — «Реал», новые герои Мадрида — Родриго, Винисиус, Камавинга, Вальверде

«Реал» больше не «галактикос». Успехи нового «Мадрида» делают вчерашние ноунеймы
Андрей Рабинович
«Реал» больше не «галактикос»
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Модрич, Кроос и Бензема могут спокойно собираться на пенсию.

«Сантьяго Бернабеу» на 15 секунд погрузился в тишину, когда Рияд Марез открыл счёт во втором матче полуфинального противостояния Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». «Горожане» вышли вперёд, а счёт по сумме двух матчей вырос до 5:3 в их пользу. Игроки английской команды понеслись к трибуне в углу стадиона, на которой 2000 выездных болельщиков резонировали как могли. Все остальные на «Бернабеу» пребывали в тотальном шоке – в первую очередь игроки «Реала», которые привыкли к американским горкам на протяжении всего евросезона.

Оправившись от потрясения, трибуны начали скандировать «Si, se puede!» («Да, мы сможем!»). Стадион поддержал чант дружными аплодисментами и зарядил: «Как я могу не любить тебя, ведь ты 13-кратный чемпион Европы!» Одновременно с воодушевлением фанатов тренер «Мадрида» Карло Анчелотти сделал последний ход. С поля ушли опытные бойцы полузащиты Лука Модрич и Каземиро, их заменили 19-летний Эдуардо Камавинга и вингер Марко Асенсио.

Родриго

Родриго

Фото: Angel Martinez/Getty Images

До этого Анчелотти снял Тони Крооса и выпустил молодого нападающего Родриго, и схема «сливочных» поменялась на 4-2-4. Папа Карло пошёл на риск, необходимый для камбэка в полуфинале Лиги чемпионов, самая титулованная команда турнира пыталась спасти европейский сезон. «Мадриду» нужно было забить два и не пустить «горожан» в контратаку, при этом центр поля охраняли полузащитники Камавинга и Феде Вальверде, старшему из которых 23 года.

И это не работало.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола усилил среднюю линию, и второй гол гостей казался лишь вопросом времени. Вышедший на замену Джек Грилиш имел пару верных шансов довести дело до конца, но сначала ему помешал чудо-сейв Тибо Куртуа, а затем чудо-вынос Ферлана Менди с линии ворот.

Казалось, всё кончено. Стадион снова притих. Большинство зрителей на «Бернабеу» в тот момент были уверены, что чокнутая европейская кампания «Мадрида» прервётся этим вечером в столице Испании, но ни один болельщик или эксперт не был слишком расстроен такой перспективой. Команда покинула бы газон домашнего стадиона с гордо поднятой головой после крутейшего турнира.

Первый ответный гол «Реала». Результативный пас Бензема

Первый ответный гол «Реала». Результативный пас Бензема

Фото: David Ramos/Getty Images

А затем наступила последняя минута основного времени, и всё изменилось на ровном месте. Бензема дотянулся до кросса Камавинга, в одно касание скинул в центр вратарской, а Родриго перевёл мяч в ворота с близкого расстояния. Менее чем через 60 секунд после возобновления игры 21-летний нападающий сборной Бразилии замкнул навес Дани Карвахаля. «Мадриду» хватило минуты на путь от нуля ударов по воротам за всю игру до победы в матче и ничьей 5:5 в противостоянии с фаворитом пары.

Теперь уже никто на стадионе не верил, что у «Сити» есть шанс.

Разборки перетекли в дополнительное время, и через пять минут после его начала Бензема спокойно и уверенно реализовал пенальти. На старте дополнительного времени «Мадрид» впервые вышел вперёд в этом полуфинале. «Мы – короли Европы», – скандировал беснующийся «Бернабеу», а безумные фанаты раскачивали трибуны и махали бело-синими шарфами. Толпа бурно приветствовала каждое вбрасывание мадридцев из-за боковой и каждый неточный пас «Сити».

За этим было великолепно наблюдать и невозможно объяснить.

Молодёжь уже прониклась ценностями «Реала»

Богатая история камбэков «Мадрида» в турнире — одна из причин. Незадолго до начала матча Анчелотти показал раздевалке «Реала» нарезку хайлайтов из встреч текущего сезона, в которых «сливочные» успешно отыгрывались. Ещё до ответки с «Сити» таких игр набралось восемь штук, включая два предыдущих раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ» с Месси, Мбаппе и Неймаром и «Челси», действующим обладателем трофея.

Футболисты «Реала» празднуют победу над «Челси»

Футболисты «Реала» празднуют победу над «Челси»

Фото: David Ramos/Getty Images

Итальянский коуч заряжал игроков не только бешеной верой в собственные силы. Анчи отметил, что для регулярных спасений в матчах с командами, набитыми мировыми звёздами, слепой веры в чудо не хватит. «Сердце и характер очень важны, но в полуфинал Лиги чемпионов проходят только действительно хорошие игроки. У нас есть индивидуальное мастерство и целеустремлённый коллектив. Чтобы выиграть, вам понадобятся все эти качества – не что-то одно, не только сердце или помощь болельщиков».

У «Мадрида» есть эти качества – не только в лице обновлённого Карима Бензема, обладателя «Золотого мяча» Луки Модрича, чемпиона мира Тони Крооса и сверхнадёжного Тибо Куртуа в воротах. «Реал» собрал новое поколение фантастических молодых игроков, которые находятся на пути к статусу суперзвёзд, и смена караула во втором тайме матча с «Сити» – яркая иллюстрация курса «Мадрида» на юных и перспективных.

Молодые звёзды «Реала»

Молодые звёзды «Реала»

Фото: David Ramos/Getty Images

Анчелотти выпустил в старте «бланкос» семерых футболистов старше 29 лет, таков же был средний возраст состава. К тому времени, когда «Сити» оказался на коленях после двух голов Родриго, средний возраст мадридцев составлял 26 лет. Среди них было семь человек в возрасте 26 лет и младше.

Три из четырёх футболистов «Реала» с наибольшим количеством минут в текущей Лиге чемпионов – Куртуа (30 лет), Бензема (34) и Модрич (36). Из них только голкипер Куртуа полностью отыграл 120-минутный полуфинал с «Сити», зато в экстра-таймах на поле были Эдуардо Камавинга (19 лет), Родриго (21), Дани Себальос (25), Хесус Вальехо (25) и Федерико Вальверде (23). Средний возраст этих пятерых – всего 22,5 года.

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«Сливочные» пару лет пытались выманить из Парижа Килиана Мбаппе, но 23-летний француз остался на родине. Ещё на радаре у чемпионов Испании 22-летний полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени, по слухам, игрок монегасков доступен для трансфера за сумму около € 60 млн. Триумф над «Сити» – маркер нового этапа развития команды и показатель того, что молодёжь готова брать на себя ответственность.

«Мадрид» следует общеевропейскому тренду

Результаты команд Ла Лиги в Европе показывают, что лидерам турнира давно пора брать курс на омоложение. «Барселона», «Реал Мадрид» и «Атлетико» становились чемпионами в последние три сезона, но испанские гранды не поспевали за меняющимися трендами континентального футбола. В сезоне-2019/2020 «Мадрид» уступил «Сити» в 1/8 ЛЧ, проиграв 2:4 по сумме двух матчей и в каждой из отдельных встреч.

В укороченном из-за пандемии четвертьфинале «Атлетико» уступил 1:2 новичкам турнира из «Лейпцига», а «Барселона» капитулировала перед мюнхенской «Баварией» – те самые 2:8. В следующем сезоне «Барса» слила «ПСЖ» дома со счётом 1:4 и проиграла 2:5 по сумме, «Атлетико» беспомощно пропустил дальше «Челси» со счётом 0:3. «Мадрид» в концовке ответного матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж» с трудом передвигал ноги и чудом проиграл только 1:3 по сумме.

Год назад «Реал» вылетел от «Челси»

Год назад «Реал» вылетел от «Челси»

Фото: Angel Martinez/Getty Images

В элитных лигах Европы нет ни одной команды, которая не чувствовала бы давления из-за плотного календаря, ментального и физического напряжения, и Лига чемпионов подтверждает – в таких условиях выживает наиболее подготовленный. Тенденция последних лет – превосходство сильного, быстрого и интенсивного футбола над опытом и совершенством техники более старых и медленных команд.

У триумфа «Мадрида» в Испании в этом сезоне много причин: безупречный профессионализм игроков, способность хладнокровно вымучивать результаты в важные моменты (0:4 от «Барсы» не в счёт) и мощнейшие индивидуальные выступления лидеров. Но есть и ещё один фактор – в Ла Лиге больше тактики и техники, успех в турнире не так сильно завязан на смертельно-быстрые контратаки и безостановочный прессинг.

Другими словами, приближение игрока или группы футболистов команды к рубежу 30 лет в чемпионате Испании не становится критическим недостатком. Гонка за титулом в Ла Лиге – та самая, в которой черепаха способна обогнать зайца. Качество, ум и опыт могут не только конкурировать с молодостью, энергией и атлетизмом, но и доминировать над ними.

Реал празднует победу в Ла Лиге

Реал празднует победу в Ла Лиге

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

«Вильярреал» – ещё один яркий пример. К перерыву ответного матча с «Ливерпулем» «жёлтая субмарина» отыграла отставание в два мяча, но по итогу уступила красным со счётом 2:5. О команде Унаи Эмери можно написать много хорошего – «Ювентус» и «Бавария» подтвердят. Но у клуба те же проблемы, что в «Реале» и «Барсе»: в командах есть важные игроки, которые к определённому моменту матча ещё способны двигать мяч, но не ускоряться самостоятельно.

Раулю Альбиолю 36 лет, Висенте Иборре 34 года, Этьену Капу и Дани Парехо — по 33. Как сообщает ESPN со ссылкой на внутренние источники в «Ливерпуле», мерсисайдцы рассчитывали на спад «Вильярреала» во втором тайме – они знали, что соперник не сможет поддержать блицкриг первой половины игры.

Новые герои «сливочных»

Вернёмся к камбэку «Мадрида». Камавинга в ответке с «горожанами» в очередной раз показал феноменальное хладнокровие, энергию и скиллы. За 440 минут без молодого француза против «ПСЖ», «Челси» и «Сити» мадридцы забили пять мячей, а пропустили девять. За 160 минут его присутствия после выходов на замену в тех же матчах «Реал» забил девять и пропустил всего дважды.

Родриго набрал потрясающую форму в самый нужный момент. К концовке матча с «Сити» молодой бразилец забил шесть голов в шести последних играх во всех турнирах – после всего четырёх мячей в предыдущих 79 встречах. Одним из них стал поздний гол после великолепного паса Модрича внешней стороной стопы – тогда Родриго тоже спас для «Реала» надежду на трофей и перевёл четвертьфинал с «Челси» в дополнительное время. Ещё он открыл счёт и оформил дубль в чемпионском матче с «Эспаньолом».

21-летний игрок постепенно добавляет в стабильности и демонстрирует талант, который убедил «Реал» заплатить бразильскому «Сантосу» € 54 млн за 17-летнего пацана. Винисиус Жуниор уже является суперзвездой, но и он родился в новом тысячелетии. Во втором матче с «Сити» Вини не впечатлил, но на дистанции сезона он был великолепен – чего стоит один только сольный гол на «Этихад». Четыре года назад «бланкос» заплатили за него «Фламенго» € 45 млн.

Винисиус становится суперзвездой «Реала». Уже забил больше, чем за 3 прошлых года Винисиус становится суперзвездой «Реала». Уже забил больше, чем за 3 прошлых года

Вальверде и Асенсио тоже пришли в клуб тинейджерами после того, как президент «Мадрида» Флорентино Перес публично признал неспособность клуба пачками скупать суперзвёзд на пике их возможностей. Вместо этого «Реал» сместил фокус на покупку и развитие молодых талантов.

Поначалу такой подход приносил скромное вознаграждение, но теперь Анчелотти добивается результатов. Пригождаются даже дважды побывавший в аренде в «Арсенале» Дани Себальос и Хесус Вальехо, вхолостую скатавшийся в командировку в «Вулверхэмптон». Парни почти не играли три четверти сезона, но дополнительное время с «Сити» они провели на поле.

Эден Азар смотрел матч с «горожанами» в личной ложе «Бернабеу» с детьми, а Гарет Бэйл и Иско залечивали небольшие травмы дома. Анчелотти в любом случае вряд ли задействовал бы троицу – он больше доверяет другим футболистам, особенно с учётом затухания ветеранов.

Плюс молодёжи не только в свежести, но и в энтузиазме. Они впитали идею о несокрушимости «Мадрида» и всегда верят в возможность отыграться – возможно, из-за недостатка негативного опыта. Камавинга и Родриго вели игру в дополнительное время, а Рубен Диаш из «Сити» подарил Бензема необязательный пенальти. Ни один из опытных одноклубников португальца не смог вернуть «горожан» в игру.

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Статистика, ход противостояния и все другие поддающиеся осмыслению факторы говорили в пользу «Сити». Куртуа взял приз лучшему игроку матча по версии УЕФА, бельгиец сделал 10 сейвов за 120 минут – в том числе после удара Фила Фодена головой в дополнительное время. Но даже при счёте 3:1, когда «Сити» не хватало всего одного гола для серии пенальти, команда Гвардиолы не выглядела способной на это.

«Мы едем в Париж!» – скандировала толпа во второй половине дополнительного времени. «Мадрид» сыграет с «Ливерпулем» 28 мая в ремейке неоднозначного финала 2018 года в Киеве. «Реал» стал первым клубом с основания турнира в 1955 году, который вышел в решающий матч, проиграв по одной встрече в каждом раунде плей-офф. Даже с «Сити» они уступали с 92-й секунды первого матча до дополнительного времени второго – и это не имело значения.

Сезон «сливочных» в Лиге чемпионов не поддаётся рациональному объяснению. Команде очень повезло, а игроки показали сильный характер. Но ещё у них есть несколько очень хороших футболистов, и кажется, что Анчелотти нашёл идеальную смесь опыта и молодости.

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