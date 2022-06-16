Александр Кержаков и его тренерский штаб завершили работу в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков и его тренерский штаб завершили работу с командой, сообщает клубная пресс-служба. Вместе с ним клуб покидают старший тренер Владимир Казаков и тренер Руслан Аджинджал.



Напомним, 1 июня у Александра Кержакова истёк контракт с «Нижним Новгородом». Ранее «Чемпионат» сообщал, что Кержаков согласовал новый контракт с руководством «Нижнего Новгорода», а будущее тренера зависит от решения губернатора Нижегородской области. Под руководством Кержакова команда заняла 11-е место, набрав 33 очка. Она смогла сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге.



Ранее сообщалось, что главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов подписал контракт с «Нижним Новгородом».

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