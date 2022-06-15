Александр Кержаков высказался о своём будущем после ухода из «Нижнего Новгорода»

Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своём будущем после ухода из клуба.

«Буду ли искать варианты в РПЛ? Я сейчас без работы. Если будут предложения, то с удовольствием рассмотрю их!» — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 1 июня у Александра истёк контракт с «Нижним Новгородом». Сегодня, 15 июня, Кержаков сообщил, что руководство нижегородского клуба решило не продлевать соглашение. Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» должен стать Михаил Галактионов.



Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице и не попал в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.