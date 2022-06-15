Александр Кержаков высказался о своём будущем после ухода из «Нижнего Новгорода»
Поделиться
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался о своём будущем после ухода из клуба.
«Буду ли искать варианты в РПЛ? Я сейчас без работы. Если будут предложения, то с удовольствием рассмотрю их!» — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 1 июня у Александра истёк контракт с «Нижним Новгородом». Сегодня, 15 июня, Кержаков сообщил, что руководство нижегородского клуба решило не продлевать соглашение. Новым главным тренером «Нижнего Новгорода» должен стать Михаил Галактионов.
Нижегородский клуб под руководством Кержакова в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги занял 11-е место в турнирной таблице и не попал в зону стыковых матчей за право остаться в РПЛ.
Комментарии
- 15 июня 2022
-
19:28
-
19:25
-
19:05
-
19:02
-
18:52
-
18:43
-
18:40
-
18:39
-
18:26
-
18:20
-
18:14
-
18:09
-
18:05
-
17:59
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:43
-
17:40
-
17:40
-
17:39
-
17:33
-
17:25
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
16:58
-
16:54
-
16:50
-
16:45
-
16:38
-
16:26
-
16:18
-
16:18
-
16:00
Партнерский контент