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Источник: РФС планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое

Источник: РФС планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое
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Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое. Это будет сделано за счёт повышения отчислений на это от команд РПЛ, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, соответствующее предложение было направлено клубам 15 июня. Речь в нём идёт о дополнительных двух миллионах рублей в год на судейство начиная с сезона-2022/2023.

Реформа судейских зарплат будет проходить поэтапно — в течение трёх лет изначальная сумма дойдёт до шести миллионов рублей (будет добавляться по два миллиона в год).

Ожидается, что со следующего сезона зарплата главного арбитра в матче РПЛ вырастет в среднем до 188 тыс. рублей за игру. Напомним, с 2017 года зарплата главных арбитров в РПЛ составляет до 100 тыс. рублей за матч.

Кроме того, за матчи особой сложности зарплаты арбитров будут умножаться в несколько раз. Так, на кубковые матчи, начиная с 1/4 финала, будет установлен двойной коэффициент зарплат. На кубковый финал — тройной коэффициент. Зарплаты судей за матчи решающих туров РПЛ также могут быть рассчитаны по двойному коэффициенту.

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