Источник: РФС планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое

Российский футбольный союз (РФС) планирует увеличить зарплату арбитров почти вдвое. Это будет сделано за счёт повышения отчислений на это от команд РПЛ, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, соответствующее предложение было направлено клубам 15 июня. Речь в нём идёт о дополнительных двух миллионах рублей в год на судейство начиная с сезона-2022/2023.

Реформа судейских зарплат будет проходить поэтапно — в течение трёх лет изначальная сумма дойдёт до шести миллионов рублей (будет добавляться по два миллиона в год).

Ожидается, что со следующего сезона зарплата главного арбитра в матче РПЛ вырастет в среднем до 188 тыс. рублей за игру. Напомним, с 2017 года зарплата главных арбитров в РПЛ составляет до 100 тыс. рублей за матч.

Кроме того, за матчи особой сложности зарплаты арбитров будут умножаться в несколько раз. Так, на кубковые матчи, начиная с 1/4 финала, будет установлен двойной коэффициент зарплат. На кубковый финал — тройной коэффициент. Зарплаты судей за матчи решающих туров РПЛ также могут быть рассчитаны по двойному коэффициенту.