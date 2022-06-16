Олег Шатов продлил контракт с «Уралом»
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Полузащитник Олег Шатов продлил контракт с «Уралом». Новое соглашение сторон действует до конца сезона-2022/2023, информирует официальный сайт екатеринбургского клуба.
«Рады вновь приветствовать Олега! Желаем обходиться без травм и продолжать радовать болельщиков!» — написала пресс-служба «Урала».
Напомним, Шатов является воспитанником «Урала». В феврале 2022 года полузащитник вернулся в екатеринбургскую команду. В весенней части завершившегося сезона он провёл 11 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи на партнёров.
«Урал» в 30 матчах набрал 33 очка и занял 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, сохранив прописку в элитном футбольном дивизионе страны.
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