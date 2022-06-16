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Тошич: такого партнёра, как Марио Фернандес, ни до ЦСКА, ни после у меня не было

Тошич: такого партнёра, как Марио Фернандес, ни до ЦСКА, ни после у меня не было
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Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о защитнике клуба Марио Фернандесе, который временно приостановил карьеру.

«Я видел, что клуб отпустил его в Бразилию. Но Марио играл за ЦСКА целых 10 лет, отдавая всего себя клубу и сборной России. Ему нужен отдых, но я так же, как и болельщики, надеюсь, что он вернётся и поможет команде. Я с Марио играл на одном фланге, и такого партнёра ни до ЦСКА, ни после у меня не было, у нас было очень хорошее взаимопонимание. Я не понимал португальский язык, а он – русский, но на поле мы прекрасно взаимодействовали друг с другом», — цитирует Тошича Metaratings.

Напомним, у Фернандеса есть действующий контракт с московским ЦСКА до 30 июня 2024 года, который был приостановлен клубом по просьбе игрока на неопределённый срок в связи с предстоящим пополнением в семье. Футболист вернулся в Бразилию сразу после проведения последнего матча чемпионата России сезона-2021/2022 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился голом и результативной передачей.

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Источник: Марио Фернандес не вернётся в «Гремио»
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