Источник: Марио Фернандес не вернётся в «Гремио»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес не перейдёт в бразильский «Гремио», информирует журналист Torcedores Вагнер Мартинс в своём «твиттере».
«Я разговаривал с агентом Марио Фернандеса. Он заверил меня, что с «Гремио» никаких договорённостей нет и что Марио не вернётся в клуб», — написал Мартинс.
Ранее бразильские СМИ сообщали, что «Гремио» определил 31-летнего крайнего защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса в качестве одной из главных целей на усиление обороны.
Напомним, у Фернандеса есть действующий контракт с московским ЦСКА до 30 июня 2024 года, который был приостановлен клубом по просьбе игрока на неопределённый срок в связи с предстоящим пополнением в семье. Футболист вернулся в Бразилию сразу после проведения последнего матча чемпионата России сезона-2021/2022 с «Ростовом» (4:0), в котором он отметился голом и результативной передачей.
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