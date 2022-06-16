«Алания» — лидер по индексу агрессивной игры в ФНЛ сезона-2021/2022

Футбольная национальная лига опубликовала рейтинг своих команд по индексу агрессивной игры. Исследование было проведено специалистами ФНЛ совместно с Приволжским университетом физической культуры и туризма. Система подразумевает под собой определение команд с наиболее атакующим стилем игры.
Как информирует официальный сайт ФНЛ, за основу определения индекса агрессивной игры были взяты статистические показатели: голы, удары по воротам, передачи в последнюю треть поля, отборы и подборы в последней трети поля, передачи в штрафную площадь и интенсивность прессинга. В качестве экспертов, которые участвовали в определении критериев атакующего футбола, были привлечены несколько специалистов, в том числе главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.
В сезоне-2021/2022 лидером ФНЛ по индексу агрессивной игры оказалась «Алания», на втором месте — «Торпедо», замыкает тройку лидеров «Оренбург».
Фото: Телеграм-канал ФНЛ
Стоит отметить, что «Торпедо» и «Оренбург» по итогам сезона-2021/2022 вышли в РПЛ. «Алания» заняла шестое место, но стала самой результативной командой чемпионата.
- 16 июня 2022
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