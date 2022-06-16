Канищев: «Зениту» нет нужды покупать вратаря вместо Крицюка. Дайте возможность Одоевскому

Бывший советский футболист Александр Канищев поделился мнением о ситуации с вратарями в «Зените» из Санкт-Петербурга.
«Для уровня нашего чемпионата вполне достаточно того, что есть. Нет нужды в том, чтобы покупать нового вратаря на замену Крицюку. Дайте возможность Одоевскому наиграться, чтобы у него была практика. Если бы мы участвовали в еврокубках, то тогда понятно было бы, что нужно усиление вратарской позиции. В тех условиях, в которых мы сейчас находимся, наоборот, есть возможность дать молодому вратарю практику, дать почувствовать дух игры. Сейчас Кержаков будет номером один. Взять иностранного вратаря сложно. Сафонов? Вряд ли. Ну а кого ещё брать? Дюпина? Можно попробовать. Можно вообще собрать со всех клубов вратарей в сборную и играть как на тренировках, но во всём же должен быть какой-то смысл», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 16 июня 2022
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