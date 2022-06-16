Источник: запрет на выезд из Италии Массимо Карреры заканчивается в июле

Запрет на выезд из Италии бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры заканчивается в июле. Об этом сообщает телеграм-канал «У Кузьмича».
По информации источника, судебный запрет на выезд из Италии тренера Массимо Карреры заканчивается в следующем месяце. Но по итальянскому законодательству он может поехать работать за рубеж уже сейчас, а оставшийся месяц общественных работ отработать уже на пенсии.
В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.
- 16 июня 2022
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