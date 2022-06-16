Червиченко: даже не удивлюсь, если Каррера вернётся в «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективу возвращения тренера Массимо Карреры в московский клуб.
«Вектор развития нашего футбола показывает, что дураки ещё в ходу. Может быть, кто-то на приглашение Карреры и сподобится. Просто мы видим, как скороспелые плоды в виде Карреры и Ваноли в серьёзных футбольных странах никому не нужны, потому что там понимают, что все их титулы — это скорее фартовая ситуация, чем долгий и упорный труд. Им никто предложения не делает, и они ходят, бродят, пытаются хоть куда-то попасть.
Такие как Каррера думают, что в России дураки остались, не перевелись и поэтому пытаются себя предлагать. Удивлюсь ли я возвращению Карреры? Я ничему не удивлюсь. В нашем футболе ничему нельзя удивляться. Я даже не удивлюсь, если Каррера вернётся в «Спартак», — сказал Червиченко беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 16 июня 2022
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