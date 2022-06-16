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Колосков: Каррера хочет вернуться в Россию? В Красноярске нет тренера — пусть поработает

Колосков: Каррера хочет вернуться в Россию? В Красноярске нет тренера — пусть поработает
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков оценил перспективу возвращения тренера Массимо Карреры в «Спартак».

«Массимо Каррера хочет вернуться в российский футбол? В Красноярске сейчас нет тренера — пусть поедет и поработает», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.

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Источник: запрет на выезд из Италии Массимо Карреры заканчивается в июле
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