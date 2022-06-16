Президент Ла Лиги: европейский футбол находится в опасности из-за «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что действия «Манчестер Сити» и «ПСЖ» угрожают европейскому футболу.



«Мы подаём жалобы, чтобы защитить футбольную экосистему Европы. По нашему мнению, европейский футбол находится в опасности. Мы долгое время не можем спроектировать систему, которая контролировала бы «государственные» клубы.



УЕФА допустил определённые убытки, так как клубы сократили свой финансовый оборот, однако «ПСЖ» увеличил зарплатную ведомость на невероятную сумму во время коронавируса. Совершенно очевидно, что они не применяют правила ФФП, что ставит под угрозу всю футбольную экосистему Европы.



В какой-то момент по официальным данным 68% дохода «Манчестер Сити» приходились на коммерческую прибыль, в то время как у мадридского «Реала» этот показатель равнялся 54. Это невозможно – как бренд «Сити» и близко не стоит таких денег», — цитирует Тебаса BBC.



Ранее Ла Лига подала жалобу в УЕФА о нарушении финансового фэйр-плей со стороны этих клубов. В «Манчестер Сити» и «ПСЖ» все обвинения опровергли.