Тебас: говорят, что мы боимся того, что Лига 1 опередит Ла Лигу, но это не так

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас противопоставил Ла Лигу французскому чемпионату.
«В Испании люди порой ведут себя как паникеры. В этой Лиге чемпионов им казалось, что всё идёт к катастрофе. Но давайте не забывать о том, что у французов ноль трофеев.
Они говорят о том, что мы якобы боимся того, что Лига 1 нас опередит. Нет, мы не боимся этого. Это не так. Мы лишь хотим, чтобы в Лиге 1 была настоящая конкуренция. Нынешняя ситуация футболу на пользу не идёт», — цитирует Тебаса Marca.
Напомним, ранее президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Тебас, возможно, боится, что Лига 1 станет больше, чем Ла Лига.
Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее сообщалось, что у игрока была договорённость о переходе в мадридский «Реал».
- 1 июня 2022
-
01:54
-
01:47
-
01:28
-
01:28
-
00:57
-
00:54
-
00:39
-
00:24
-
00:21
-
00:02
- 31 мая 2022
-
23:56
-
23:51
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
22:59
-
22:52
-
22:51
-
22:47
-
22:41
-
22:04
-
21:45
-
21:38
-
21:23
-
21:22
-
21:11
-
20:58
-
20:57
-
20:45
-
20:40
-
20:25
-
20:21
-
19:55
-
19:40
-
19:38