Тебас: говорят, что мы боимся того, что Лига 1 опередит Ла Лигу, но это не так

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас противопоставил Ла Лигу французскому чемпионату.

«В Испании люди порой ведут себя как паникеры. В этой Лиге чемпионов им казалось, что всё идёт к катастрофе. Но давайте не забывать о том, что у французов ноль трофеев.

Они говорят о том, что мы якобы боимся того, что Лига 1 нас опередит. Нет, мы не боимся этого. Это не так. Мы лишь хотим, чтобы в Лиге 1 была настоящая конкуренция. Нынешняя ситуация футболу на пользу не идёт», — цитирует Тебаса Marca.

Напомним, ранее президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что Тебас, возможно, боится, что Лига 1 станет больше, чем Ла Лига.

Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года и стал самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее сообщалось, что у игрока была договорённость о переходе в мадридский «Реал».