Кечинов: Каррере подойдёт любая команда РПЛ — он отдаёт себя без остатка команде

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективу возвращения тренера Массимо Карреры в Россию.
«Если так случится, что Каррера вернётся в Россию, то куда он пойдёт, я не знаю. «Спартак» занят — туда идти поздно. В принципе, любая команда РПЛ подойдёт ему, так как он показал, что эмоциональный тренер, который умеет у нас работать — отдаёт себя без остатка команде. Но, учитывая непростое к нам отношение, думаю, что нам всё-таки стоит обратить внимание на своих специалистов. Я за то, чтобы наши руководители давали возможность поработать отечественным тренерам», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В 2013 году Массимо Каррера был приговорён судом к двум с половиной годам тюремного заключения за непредумышленное убийство. Такое решение принял суд Бергамо по делу о смерти двух 23-летних девушек в самом начале 2011 года. Специалист ехал за рулём своего автомобиля и не заметил, что впереди случилась авария с участием трёх машин и люди вышли из своих транспортных средств, чтобы оценить ущерб.
- 16 июня 2022
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