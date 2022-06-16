Григорян: зачем цепляться за выбранное тактическое построение, если оно не работает?

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян рассказал о своём отношении к ошибкам.

«Приходилось использовать разные методы, чтобы выводить футболистов из ошибок. Важно, чтобы рядом был человек, которому ты поверишь. Желательно, чтобы это был главный тренер. Этот человек должен тебя убедить. Тот же Франц Беккенбауэр ошибался. Ошибка не должна тебя поглотить. Тебе надо стараться в ней раствориться. Пожевал её — тут же выплюнул. Это сделать сложно, но можно.

Могу признаться, что мечтаю об определённых футбольных достижениях. Мечтать — это с детства. Когда человек перестаёт мечтать, он перестаёт жить. Если у футболиста не идёт игра уже 30 минут и он выпадает из общекомандных действий, то зачем его держать на поле? И зачем цепляться, например, за выбранное тактическое построение, если оно не работает? Говорят, замена в первом тайме — это унизительно для футболиста. Ну хорошо, ладно, а вот плохо играть — не унизительно?» — цитирует Григоряна пресс-служба РФС.