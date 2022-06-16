Александр Григорян: женщины в футболе сильнее мужчин в своей целеустремлённости

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян сравнил женский футбол с мужским.
«В чём футболистки сильнее мужчин? В своей целеустремлённости. Они преданнее делу. Этому есть своё объяснение: в женском футболе нет таких денег. Следовательно, спортивная составляющая оказывается на первом месте. Я в женском футболе работал только с лучшими.
Вы понимаете, у нас же такая интересная профессия. Как говорят: «Футболист высокого уровня — это совершенный компьютер, который включает в себя столько взаимоисключающих качеств, которые совмещены и доведены до автоматизма». Тренер — это тоже набор разных качеств. Классный тренер должен быть не просто хорош во всём, но и силён во всем: и в мотивации, и в тактике, и в методике подготовки. Он должен и тренировать, и в прессе выступать, да так, чтобы всё вело именно к улучшению результата», — цитирует Григоряна пресс-служба РФС.
- 16 июня 2022
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