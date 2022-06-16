Медведев — о признании Семака тренером сезона: заслуженная награда нашла своего обладателя

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о том, что наставник сине-бело-голубых Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге.



«Я очень рад, что заслуженная награда нашла своего обладателя. Это отражают не только результаты «Зенита» в последние четыре сезона, но и то, как развивается наша основная команда, как в неё вливаются новые игроки и как игра «Зенита» с каждым сезоном становится всё более разнообразной — команда в состоянии перестраивать игру в зависимости от событий на поле и наличия или отсутствия на поле тех или иных игроков.



Хотя в футболе без удачи не бывает, здесь, я думаю, речь идёт о результате работы Сергея Богдановича, тренерского штаба, менеджмента клуба, которые и дальше будут двигаться в этом направлении. Нас с этого курса ничто не собьёт», — цитирует Медведева ТАСС.

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