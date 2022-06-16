Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РПЛ признала Семака лучшим тренером сезона третий раз подряд

РПЛ признала Семака лучшим тренером сезона третий раз подряд
Комментарии

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2021/2022, информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Примечательно, что Семак набрал в голосовании одинаковое количество очков с экс-наставником «Сочи» Владимиром Федотовым. Но, согласно положению об индивидуальных наградах РПЛ, при равенстве баллов победителем становится тренер, чья команда выше финишировала в турнирной таблице. «Зенит» под руководством Семака занял первое место, поэтому именно Сергей, даже несмотря на равное количество баллов с Владимиром Федотовым, признан лучшим тренером сезона.

Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.

В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.

Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было! Семак брал титулы, конкуренты меняли тренеров. Вы только посмотрите, сколько их было!
Кто теперь возразит Семаку? В «Зените» больше не осталось русскоязычных лидеров Кто теперь возразит Семаку? В «Зените» больше не осталось русскоязычных лидеров
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022