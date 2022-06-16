РПЛ признала Семака лучшим тренером сезона третий раз подряд

Наставник «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером сезона-2021/2022, информирует официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Примечательно, что Семак набрал в голосовании одинаковое количество очков с экс-наставником «Сочи» Владимиром Федотовым. Но, согласно положению об индивидуальных наградах РПЛ, при равенстве баллов победителем становится тренер, чья команда выше финишировала в турнирной таблице. «Зенит» под руководством Семака занял первое место, поэтому именно Сергей, даже несмотря на равное количество баллов с Владимиром Федотовым, признан лучшим тренером сезона.

Стоит отметить, что Семак получит от РПЛ уже третью награду лучшему тренеру сезона подряд. В сезоне-2021/2022 Сергей привёл сине-бело-голубых к четвёртому подряд чемпионству.

В голосовании за звание лучшего тренера сезона участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, телекомментаторы и тренер сборной России Николай Писарев.