«Лезгинка после забитого гола — топ». Даниил Уткин попрощался с фанатами «Ахмата»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин попрощался с болельщиками грозненского клуба.
«За год, проведённый здесь, я прожил удивительную главу своей жизни и карьеры, которая останется в моём сердце! В первую очередь я хочу выразить огромное уважение и благодарность руководству клуба в лице Магомеда Даудова, а также тренерскому штабу и сотрудникам! Вы дали мне шанс и опору в этом пути! Отдельное спасибо Андрею Викторовичу Талалаеву за веру в меня, поддержку и доверие ко мне!
В этой команде были близкие мне по духу парни, с которыми мы были не просто партнёрами и коллегами, а стали хорошими друзьями, и, я надеюсь, мы пронесём это дальше. Спасибо каждому, кто был рядом! Болельщики! Спасибо за энергетику на стадионе, вы действительно классные ребята! Лезгинка после забитого гола – вообще топ!» — написал Уткин в своей социальной сети.
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