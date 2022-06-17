Стали известны города, которые примут матчи ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

Стали известны названия 16 городов, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года в США и Мексике. Об этом сообщает AP News со ссылкой на источники в ФИФА.
От США матчи примут Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк или Нью-Джерси, Филадельфия, Сан-Франциско и Сиэтл. От Мексики – Гвадалахара, Мехико и Монтеррей. В Канаде матчи примут Торонто и Ванкувер.
США одержали уверенную победу над Гондурасом в отборе к ЧМ-2022:
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Напомним, это будет первый чемпионат мира по новому регламенту, согласно которому в нём примут участие 48 сборных. В каждом из городов разместится группа из трёх команд. Таким образом, в финальной части будет 16 групп по три команды в каждой.
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