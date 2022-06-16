Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 в Катаре

Определились все участники ЧМ-2022 в Катаре. Последнюю путёвку получила сборная Коста-Рики, переигравшая в стыковом матче Новую Зеландию. А букмекеры уже давно принимают ставки на победителя турнира.



Главный фаворит предстоящего турнира – сборная Бразилии. Поставить на бразильцев можно с коэффициентом 5.80. Флагман южноамериканского футбола более чем уверенно прошёл квалификацию на ЧМ-2022. Бразильцы обеспечили себе путёвку за несколько туров до финиша отбора.



Коэффициентом 7.00 эксперты оценивают шансы Англии и Франции, даже несмотря на то что команды слабо выступают в Лиге наций.



За 9.00 можно сделать ставку на Испанию или Аргентину. Шансы сборной Германии оценили коэффициентом 10.00. За 12.00 можно сделать ставку на Бельгию, а за 13.00 – на Португалию и Нидерланды.



Шансы остальных команд варьируются в диапазоне от 25.00 до 900.00.