Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 в Катаре

Определились все участники ЧМ-2022 в Катаре. Последнюю путёвку получила сборная Коста-Рики, переигравшая в стыковом матче Новую Зеландию. А букмекеры уже давно принимают ставки на победителя турнира.
Главный фаворит предстоящего турнира – сборная Бразилии. Поставить на бразильцев можно с коэффициентом 5.80. Флагман южноамериканского футбола более чем уверенно прошёл квалификацию на ЧМ-2022. Бразильцы обеспечили себе путёвку за несколько туров до финиша отбора.
Коэффициентом 7.00 эксперты оценивают шансы Англии и Франции, даже несмотря на то что команды слабо выступают в Лиге наций.
За 9.00 можно сделать ставку на Испанию или Аргентину. Шансы сборной Германии оценили коэффициентом 10.00. За 12.00 можно сделать ставку на Бельгию, а за 13.00 – на Португалию и Нидерланды.
Шансы остальных команд варьируются в диапазоне от 25.00 до 900.00.
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