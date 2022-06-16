Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 в Катаре

Эксперты назвали фаворита ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии

Определились все участники ЧМ-2022 в Катаре. Последнюю путёвку получила сборная Коста-Рики, переигравшая в стыковом матче Новую Зеландию. А букмекеры уже давно принимают ставки на победителя турнира.

Главный фаворит предстоящего турнира – сборная Бразилии. Поставить на бразильцев можно с коэффициентом 5.80. Флагман южноамериканского футбола более чем уверенно прошёл квалификацию на ЧМ-2022. Бразильцы обеспечили себе путёвку за несколько туров до финиша отбора.

Коэффициентом 7.00 эксперты оценивают шансы Англии и Франции, даже несмотря на то что команды слабо выступают в Лиге наций.

За 9.00 можно сделать ставку на Испанию или Аргентину. Шансы сборной Германии оценили коэффициентом 10.00. За 12.00 можно сделать ставку на Бельгию, а за 13.00 – на Португалию и Нидерланды.

Шансы остальных команд варьируются в диапазоне от 25.00 до 900.00.

Англия и Франция в кризисе, Бразилия — фаворит. Кто выиграет ЧМ-2022? Англия и Франция в кризисе, Бразилия — фаворит. Кто выиграет ЧМ-2022?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022