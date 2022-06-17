Наставник «Брайтона»: когда Кукурелья на поле — качество игры заметно возрастает

Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер отметил вклад Марка Кукурельи в игру команды.
«Кажется, что он выступал за „Брайтон“ всю свою жизнь. Он имел играл очень важную роль с тех пор, как пришёл сюда, и он повлиял на своих товарищей по команде. У него отличный характер и он хорош как личность. На поле он приносит энергию и качество игры заметно возрастает. Он вырос в «Барселоне» и умеет играть в футбол. Мы очень счастливы, что пока он у нас», — приводит слова Поттера Marca.
Кукурелья является воспитанником «Барселоны». Он окончательно покинул команду летом 2020 года, перейдя в «Хетафе». Через год испанский защитник стал футболистом «Брайтона».
В минувшем сезоне Кукурелья в 39 матчах во всех турнирах забил один гол и отдал две результативные передачи. Соглашение между футболистом и «Брайтоном» истекает в 2026 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 20 млн.
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