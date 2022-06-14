«Тоттенхэм» в скором времени может оформить трансфер полузащитника «Брайтона»

Полузащитник «Брайтона» Ив Биссума в ближайшее время может пополнить состав «Тоттенхэма». Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, лондонский клуб может подписать малийского полузащитника за € 29 млн. У Биссума остался один год по действующему соглашению с «Брайтоном». Сообщается, что игрок сборной Мали пройдёт медосмотр перед переходом в «Тоттенхэм» на этой неделе.
В зимнее трансферное окно опорного полузащитника «Брайтона» пыталась подписать «Астон Вилла», но бирмингемский клуб получил отказ.
Ив Биссума пополнил состав «Брайтона» в 2018 году, перейдя в английский клуб из «Лилля». Если трансфер малийского игрока состоится, он станет уже третьим подписанием «Тоттенхэма» в нынешнее летнее трансферное окно, после Ивана Перишича и Фрейзера Форстера.
- 14 июня 2022
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