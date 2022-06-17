«Факел» продлил контракт с Алиханом Шаваевым

«Факел» продлил контракт с полузащитником Алиханом Шаваевым, сообщает пресс-служба воронежского клуба.



Он пополнил ряды новичка Российской Премьер-Лиги летом 2021 года. В составе «Факела» Шаваев провёл 23 официальных матча, в которых забил два гола.



Напомним, накануне состоялось собрание клубов Российской Премьер-Лиги, на котором был рассмотрен вопрос о принятии в лигу трёх новых клубов – «Торпедо», «Факела» и «Оренбурга». Об этом сообщается на официальном сайте РПЛ.



Изучив документы, предоставленные тремя командами, руководители лиги и клубов единогласно приняли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» в члены РПЛ. «Торпедо» и «Факел» завоевали право участия в РПЛ напрямую: автозаводцы заняли первое место в Футбольной национальной лиге сезона-2021/2022, воронежцы финишировали вторыми.