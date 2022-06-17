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Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал, как провёл летний отпуск

Вратарь «Локомотива» Гильерме рассказал, как провёл летний отпуск
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Голикпер московского «Локомотива» Маринато Гильерме рассказал, как провёл летний отпуск. На данный момент футболист уже находится в расположении железнодорожников для подготовки к новому сезону.

«Как провёл отпуск? Отлично всё прошло, с семьёй в Бразилии. Были прекрасные три недели, которые помогли мне опять набраться сил, потому что скоро сборы. В общем, всё прошло прекрасно.

Обновлённую Баковку не видел ещё, но мне сказали, что там очень хороший ремонт сделали. Завтра приедем туда и посмотрим. Но я уверен, что всё будет хорошо», — сказал Гильерме в видео на YouTube-канале «Локомотива».

Напомним, ранее стало известно, что московский «Локомотив» и голкипер Маринато Гильерме договорились о продлении контракта. Новое соглашение 36-летнего вратаря с железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/2024.

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