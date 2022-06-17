Министр спорта РФ ответил на вопрос об участии клубов Крыма и Донбасса в турнирах России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин ответил на вопрос по поводу участия футбольных клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях.

«Я думаю, что и теоретически, и практически клубы могут участвовать в чемпионатах России. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. Это если мы говорим про футбол. То, что касается других международных федераций, — это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение.

Но как государственную задачу я вижу, что она актуальна, и мы должны сделать всё необходимое для того, чтобы люди, которые живут на названных вами территориях, не имели ограничений, будь то дети или взрослые. Мы всегда говорим, что спорт не знает границ», — приводит слова Матыцина ТАСС.