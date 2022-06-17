Представители «Пари Сен-Жермен» контактировали с руководством «Ниццы» по поводу Галтье

Представители «Пари Сен-Жермен» накануне контактировали с руководством «Ниццы» по поводу возможного перехода главного тренера «орлят» Кристофа Галтье в стан парижан. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации источника, переговоры между клубами ведутся довольно интенсивно, поэтому вероятность назначения 55-летнего специалиста на пост главного тренера «Пари Сен-Жермен» очень высока.

Ранее Le Parisen сообщал, что нынешний главный тренер парижан Маурисио Почеттино покинет клуб уже на этой неделе.

Начиная с сезона-2021/2022 Кристоф Галтье тренировал «Ниццу», с которой занял пятое место в чемпионате. До этого специалист провёл четыре года в «Лилле», с которым выиграл титул французской Лиги 1 в сезоне-2020/2021.