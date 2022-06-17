Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний Новгород» продлил аренду Берковского из «Локомотива»

«Нижний Новгород» продлил аренду Берковского из «Локомотива»
Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский продолжит своё выступление в составе «Пари Нижнего Новгорода» на правах аренды. Новое арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023, информирует пресс-служба нижегородцев.

Напомним, Берковский выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды в прошлом сезоне.

«Прошлый сезон оцениваю позитивно, учитывая, что он был первым в РПЛ и для меня, и для нижегородской команды. Конечно, мог сыграть и лучше. Помешали травмы, которые, к счастью, уже позади. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие и за поддержку. Рад, что остался в Нижнем. Город мне очень нравится. В команде – всё отлично. У нас большой и дружный коллектив. Ну а моя задача – качественно прибавлять во всех футбольных аспектах, расти и прогрессировать», — приводит слова Берковского официальный сайт нижегородского клуба.

«Спартак» выкупил легионера, «Локо» взял уже двух. Свершившиеся трансферы РПЛ «Спартак» выкупил легионера, «Локо» взял уже двух. Свершившиеся трансферы РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022