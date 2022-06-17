«Нижний Новгород» продлил аренду Берковского из «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Илья Берковский продолжит своё выступление в составе «Пари Нижнего Новгорода» на правах аренды. Новое арендное соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2022/2023, информирует пресс-служба нижегородцев.

Напомним, Берковский выступал за «Нижний Новгород» на правах аренды в прошлом сезоне.

«Прошлый сезон оцениваю позитивно, учитывая, что он был первым в РПЛ и для меня, и для нижегородской команды. Конечно, мог сыграть и лучше. Помешали травмы, которые, к счастью, уже позади. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие и за поддержку. Рад, что остался в Нижнем. Город мне очень нравится. В команде – всё отлично. У нас большой и дружный коллектив. Ну а моя задача – качественно прибавлять во всех футбольных аспектах, расти и прогрессировать», — приводит слова Берковского официальный сайт нижегородского клуба.