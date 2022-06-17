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Слуцкий: нет уверенности, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»

Слуцкий: нет уверенности, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о будущем игроков клуба Юрия Дюпина и Ильи Самошникова.

«Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? Нет, такой уверенности нет. В квадрате я распределял Зуева, Самошникова и Ломовицкого. Нет, какие коалиции. Только пять-шесть дней работают. Естественно, в столовой Самошников, наверное, будет сидеть за столом с футболистом, которого он знает лучше и общается больше. Это нормальный процесс, сейчас познакомятся и уже будут коммуницировать больше», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в ФНЛ. Датой начала турнира является 17 июля. Сегодня, 17 июня, Футбольная национальная лига провела жеребьёвку календаря ФНЛ-1 на сезон-2022/2023.

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