Слуцкий: нет уверенности, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о будущем игроков клуба Юрия Дюпина и Ильи Самошникова.
«Есть уверенность, что Дюпин и Самошников начнут сезон в «Рубине»? Нет, такой уверенности нет. В квадрате я распределял Зуева, Самошникова и Ломовицкого. Нет, какие коалиции. Только пять-шесть дней работают. Естественно, в столовой Самошников, наверное, будет сидеть за столом с футболистом, которого он знает лучше и общается больше. Это нормальный процесс, сейчас познакомятся и уже будут коммуницировать больше», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в ФНЛ. Датой начала турнира является 17 июля. Сегодня, 17 июня, Футбольная национальная лига провела жеребьёвку календаря ФНЛ-1 на сезон-2022/2023.
- 17 июня 2022
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