В «Нижнем Новгороде» заставили Кротова считать ступеньки на лестнице
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Российский нападающий Вячеслав Кротов стал футболистом «Нижнего Новгорода». В клубе организовали для форварда обряд посвящения: он должен был посчитать количество ступенек на Чкаловской лестнице (одной из самой длинной в России). Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» нижегородского клуба.
29-летний футболист насчитал 434 ступеньки. Сайт «Википедия» сообщает, что их официальное количество на восемь ступенек больше.
Напомним, с 2015 по 2022 год Кротов выступал за «Уфу». В 167 матчах за команду нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Вячеслав является воспитанником астраханского футбола, также он долгое время находился в структуре московского «Спартака».
Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видео:
Новость по теме«Нижний Новгород» объявил о подписании Кротова
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