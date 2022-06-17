В «Нижнем Новгороде» заставили Кротова считать ступеньки на лестнице

Российский нападающий Вячеслав Кротов стал футболистом «Нижнего Новгорода». В клубе организовали для форварда обряд посвящения: он должен был посчитать количество ступенек на Чкаловской лестнице (одной из самой длинной в России). Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» нижегородского клуба.

29-летний футболист насчитал 434 ступеньки. Сайт «Википедия» сообщает, что их официальное количество на восемь ступенек больше.



Напомним, с 2015 по 2022 год Кротов выступал за «Уфу». В 167 матчах за команду нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Вячеслав является воспитанником астраханского футбола, также он долгое время находился в структуре московского «Спартака».

Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видео: