Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Нижнем Новгороде» заставили Кротова считать ступеньки на лестнице

В «Нижнем Новгороде» заставили Кротова считать ступеньки на лестнице
Комментарии

Российский нападающий Вячеслав Кротов стал футболистом «Нижнего Новгорода». В клубе организовали для форварда обряд посвящения: он должен был посчитать количество ступенек на Чкаловской лестнице (одной из самой длинной в России). Видео опубликовано в группе «ВКонтакте» нижегородского клуба.

29-летний футболист насчитал 434 ступеньки. Сайт «Википедия» сообщает, что их официальное количество на восемь ступенек больше.

Напомним, с 2015 по 2022 год Кротов выступал за «Уфу». В 167 матчах за команду нападающий забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Вячеслав является воспитанником астраханского футбола, также он долгое время находился в структуре московского «Спартака».

Вячеслав Кротов не сдержал слёз при прощании с «Уфой». Видео:

Новость по теме
«Нижний Новгород» объявил о подписании Кротова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022