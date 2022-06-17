Капитан ЖФК ЦСКА Тодуа поделилась ожиданиями от матча за Суперкубок

Капитан ЖФК ЦСКА Эльвира Тодуа поделилась ожиданиями от матча за Суперкубок с «Локомотивом».

«Матч ЦСКА и «Локомотива» – это всегда дерби. Все всё прекрасно понимают, и команда настраивается на эту игру. У меня нет какой-то истории, связанной с «Локомотивом». Я ещё не выигрывала Суперкубок, поэтому хочется победить. Готовимся в штатном режиме, ничего сверхсекретного нет», — цитирует футболистку пресс-служба московского клуба.

Матч за Суперкубок России между женской командой «Локомотива» и женской командой ЦСКА состоится 18 июня в Москве на стадионе «Спортгородок Лужники». Стартовый свисток арбитра матча прозвучит в 14:00 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Анастасией Пустовойтовой.



В текущем сезоне женской Суперлиги «Локомотив» располагается на третьем месте в турнирной таблице, а ЦСКА занимает вторую позицию.