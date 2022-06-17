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Гришин — о Гайиче: ЦСКА был необходим защитник на смену Фернандесу

Гришин — о Гайиче: ЦСКА был необходим защитник на смену Фернандесу
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал трансфер защитника «Црвены Звезды» Милана Гайича в московскую команду.

«Не могу о нём чего-то сказать. Я не слежу за сербским чемпионатом. ЦСКА был необходим защитник, так как ушёл Марио Фернандес. Выбор пал на Милана. Как себя проявит? Я не могу оценить, так как ни разу его не видел», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, соглашение с 26-летним футболистом было подписано сегодня, 17 июня. Оно рассчитано до конца сезона-2024/2025. Ранее Гайич также выступал за французский «Бордо». В 2021 году Милан дебютировал в составе сборной Сербии.

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