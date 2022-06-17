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РФС запретил «Олимп-Долгопрудному» регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате

РФС запретил «Олимп-Долгопрудному» регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате
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На заседании палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров было принято наложить на «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по зарплате перед игроками. В палату по разрешению споров РФС обратились два футболиста — Эдуард Булия (31 год, нападающий) и Илья Сафронов (23 года, нападающий).

Палата РФС обязала «Олимп-Долгопрудный» выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате. У Булии этот период составляет с августа 2021 по январь 2022 года, у Сафронова — с июля 2021 по январь 2022-го.

Палата РФС оставила без рассмотрения требование взыскания задолженности по заработной плате обоими футболистами у клуба за май 2022 года на основании подпункта «г» пункта 3 статьи 48 регламента РФС по разрешению споров.

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