РФС запретил «Олимп-Долгопрудному» регистрировать новых игроков из-за долгов по зарплате

На заседании палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров было принято наложить на «Олимп-Долгопрудный» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов по зарплате перед игроками. В палату по разрешению споров РФС обратились два футболиста — Эдуард Булия (31 год, нападающий) и Илья Сафронов (23 года, нападающий).
Палата РФС обязала «Олимп-Долгопрудный» выплатить проценты за задержку выплаты задолженностей по заработной плате. У Булии этот период составляет с августа 2021 по январь 2022 года, у Сафронова — с июля 2021 по январь 2022-го.
Палата РФС оставила без рассмотрения требование взыскания задолженности по заработной плате обоими футболистами у клуба за май 2022 года на основании подпункта «г» пункта 3 статьи 48 регламента РФС по разрешению споров.
- 17 июня 2022
-
19:56
-
19:39
-
19:38
-
19:36
-
19:31
-
19:23
-
19:21
-
19:14
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:57
-
18:37
-
18:34
-
18:31
-
18:30
-
18:26
-
18:22
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:42
-
17:35
-
17:34
-
17:26
-
17:26
-
17:24
-
17:16
-
17:03
-
16:44
-
16:36
-
16:31
-
16:23
-
16:17
-
16:08