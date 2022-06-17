Главный тренер ЖФК «Локомотив» Фомина: сильные стороны Григоряна — схема и тактика

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина поделилась ожиданиями от матча за Суперкубок России с ЦСКА.

«Проблем нет. У нас есть возможность тренироваться на натуральном поле у себя на стадионе. Матч с «Рязань-ВДВ» также проходил на натуральном газоне. Григорян был достаточно мотивирован, когда мы работали вместе. Импульсивный, эмоциональный тренер. Много дал девчонкам. Были лидерами чемпионата, выиграли Кубок. Думаю, он выжал из команды максимум.

Сильные стороны Григоряна — схема и тактика под каждую команду. Но прежде всего он мотиватор, психолог. Инициализирует подход к игрокам. Для женского футбола психология очень важна. Девчонки более эмоциональные. Армейцы преследовали нас в прошлом году, матчи были упорными. Поэтому можно сказать, что это принципиальный для нас соперник. Но таким для нас является и «Зенит». Да и другие клубы показывают хорошую игру. На мой взгляд, уровень чемпионата выровнялся, поэтому с каждой непросто», — цитирует Фомину пресс-служба РФС.