Адиев: никто не хотел помогать «Анжи» в РПЛ, хотя люди на него ходили

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ранее тренировавший «Анжи», высказался о расформировании махачкалинской команды.

«Конечно, я постоянно на связи с президентом клуба. Мне он много чем помог. Очень жаль. Это бренд Дагестана. Единственное, что хорошо в этой нехорошей ситуации, – республика не бросила футбол, как это было, когда умирал «Анжи». Никто особо не хотел помогать клубу в Премьер-Лиге, хотя люди на него ходили. И ещё не хотели развивать какой-то другой клуб. Всё было пущено на самотёк. Сейчас руководители Дагестана прилагают усилия, чтобы туда вернулся большой футбол. Думаю, что скоро это удастся», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

44-летний Адиев тренировал «Анжи» с июля 2018 по июнь 2019 года. Под его руководством команда провела свой последний сезон в чемпионате России.