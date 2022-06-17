Адиев: никто не хотел помогать «Анжи» в РПЛ, хотя люди на него ходили

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, ранее тренировавший «Анжи», высказался о расформировании махачкалинской команды.
«Конечно, я постоянно на связи с президентом клуба. Мне он много чем помог. Очень жаль. Это бренд Дагестана. Единственное, что хорошо в этой нехорошей ситуации, – республика не бросила футбол, как это было, когда умирал «Анжи». Никто особо не хотел помогать клубу в Премьер-Лиге, хотя люди на него ходили. И ещё не хотели развивать какой-то другой клуб. Всё было пущено на самотёк. Сейчас руководители Дагестана прилагают усилия, чтобы туда вернулся большой футбол. Думаю, что скоро это удастся», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».
44-летний Адиев тренировал «Анжи» с июля 2018 по июнь 2019 года. Под его руководством команда провела свой последний сезон в чемпионате России.
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