Главный тренер сборной Бельгии Мартинес готов к новым вызовам в тренерской карьере

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес готов к новым вызовам в тренерской карьере.



«Я всегда открыт для любого проекта, за которым стоит настоящая вера», — приводит слова Мартинеса Marca.



14 июня состоялся матч четвёртого тура Лиги наций в рамках группы A4 между Польшей и Бельгией. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу сборной Бельгии со счётом 1:0. Единственный гол в матче на 16-й минуте забил Миши Батшуайи после передачи Юри Тилеманса.



В одной группе с Польшей и Бельгией выступают сборные Нидерландов и Уэльса. Сборная Нидерландов занимает первое место в группе, набрав 10 очков. Сборная Бельгии располагается на втором месте с семью очками. Национальная команда Польши занимает третье место, набрав четыре очка. Сборная Уэльса занимает последнее, четвёртое место с одним баллом в активе.

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