Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» предложил рекордную для клуба сумму за переход Осимхена

«Арсенал» предложил рекордную для клуба сумму за переход Осимхена
Комментарии

Лондонский «Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и предложил за его переход рекордную для клуба сумму, сообщает Football.London.

По сведениям источника, английский клуб предложил неаполитанцам € 98 млн за переход нигерийского нападающего и ждёт их ответа.

Ранее сообщалось, что предыдущее предложение в размере € 60 млн «Наполи» отклонил.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в € 60 млн. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2021/2022 нигериец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Осимхену со стороны английских и немецких клубов. В частности, речь шла о возможном переходе Виктора в «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» или мюнхенскую «Баварию».

Самые яркие покеры в АПЛ.

Новость по теме
«Арсенал» подписывает Виейру из «Порту»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022