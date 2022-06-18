«Арсенал» предложил рекордную для клуба сумму за переход Осимхена

Лондонский «Арсенал» заинтересован в трансфере нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и предложил за его переход рекордную для клуба сумму, сообщает Football.London.
По сведениям источника, английский клуб предложил неаполитанцам € 98 млн за переход нигерийского нападающего и ждёт их ответа.
Ранее сообщалось, что предыдущее предложение в размере € 60 млн «Наполи» отклонил.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Виктора Осимхена в € 60 млн. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2021/2022 нигериец провёл за команду 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал шесть результативных передач.
Напомним, ранее СМИ сообщали об интересе к Осимхену со стороны английских и немецких клубов. В частности, речь шла о возможном переходе Виктора в «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл Юнайтед» или мюнхенскую «Баварию».
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