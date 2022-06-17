«Арсенал» подписывает Виейру из «Порту»
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Полузащитник «Порту» Фабиу Виейра переходит в лондонский «Арсенал», сообщается в заявлении португальского клуба.
Сумма сделки составляет € 40 млн. Отмечается, что € 5 млн из них зависят от спортивных достижений Виейры в стане «канониров». В сообщении «Порту» также подчёркивается, что окончательное соглашение сторон будет доработано и завершено в ближайшие дни.
Срок контракта Виейры с «Арсеналом» не разглашается, однако СМИ сообщали, что соглашение о сотрудничестве Фабиу с «канонирами» будет рассчитано сроком на пять лет.
Фабиу Виейра – воспитанник «Порту», дебютировавший в первой команде в июне 2020 года. С того момента он провёл за «драконов» 76 матчей, забил 10 голов и оформил 18 результативных передач.
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