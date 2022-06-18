Р. Мартинес: Азар переживает лучший период в карьере. Фанаты «Реала» увидят другого Эдена

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о состоянии бельгийского нападающего «Реала» Эдена Азара.
«Эден Азар переживает лучший период в карьере. Меня удивило его психологическое и физическое состояние в июне. Болельщики «Реала» увидят совершенно другого Азара. Он одержим успехом в «Реале». Он не думал об изменении своей цели. Он хочет выиграть чемпионат мира. Когда у тебя в распоряжении есть такой игрок, способный всё изменить, это очень хорошо», — приводит слова Мартинеса Marca со ссылкой на программу El Larguero.
Напомним, Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года. Эден провёл за мадридский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Контракт бельгийца с клубом действует до июня 2024 года.
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах
- 18 июня 2022
-
12:32
-
12:16
-
12:16
-
12:14
-
12:09
-
12:09
-
12:04
-
12:00
-
11:51
-
11:41
-
11:35
-
11:22
-
11:14
-
10:58
-
10:49
-
10:44
-
10:31
-
10:12
-
10:11
-
09:55
-
09:50
-
09:32
-
09:30
-
09:23
-
09:14
-
09:11
-
08:50
-
08:37
-
08:36
-
08:21
-
08:17
-
08:04
-
07:49
-
07:47
-
07:33