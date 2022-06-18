Р. Мартинес: Азар переживает лучший период в карьере. Фанаты «Реала» увидят другого Эдена

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о состоянии бельгийского нападающего «Реала» Эдена Азара.



«Эден Азар переживает лучший период в карьере. Меня удивило его психологическое и физическое состояние в июне. Болельщики «Реала» увидят совершенно другого Азара. Он одержим успехом в «Реале». Он не думал об изменении своей цели. Он хочет выиграть чемпионат мира. Когда у тебя в распоряжении есть такой игрок, способный всё изменить, это очень хорошо», — приводит слова Мартинеса Marca со ссылкой на программу El Larguero.



Напомним, Азар перешёл в «Реал» летом 2019 года. Эден провёл за мадридский клуб 66 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал 10 результативных передач. Контракт бельгийца с клубом действует до июня 2024 года.

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