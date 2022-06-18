«Урал» инициировал обсуждение расширения РПЛ до 18 команд с сезона-2023/2024

Футбольный клуб «Урал» инициировал обсуждение расширения Российской Премьер-Лиги до 18 команд с сезона-2023/2024. Об этом заявил президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов. Обсуждение должно пройти 20 июня.
«Мы выступили с таким предложением. Мы предлагаем решить это сразу, чтобы уже в начале сезона все знали, чтобы не получилось, как в этом году. Я считаю, что, пока мы не играем в еврокубках, надо играть в РПЛ с 18 командами, да и без еврокубков – у нас большая страна», — цитирует Григория Иванова «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что Российская Премьер-Лига сохранит действующий формат в следующем сезоне, – турнир пройдёт в два круга с участием 16 клубов. Стоит отметить, что клубы, выступившие против расширения РПЛ, поддержали идею создания в России нового турнира — Кубка лиги.
- 18 июня 2022
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